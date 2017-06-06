Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 6 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Военные атташе под впечатлением от «Петра Великого». Зарубежные дипломаты побывали на боевом корабле.



Борьба с азартной привычкой. В Мурманске полиция закрыла еще один игровой клуб.



Деликатес до Москвы не доехал. Две машины, груженные крабом, оперативники задержали на трассе.



Новое место для свалки мусора. Недалеко от Мурманска строится полигон для переработки твердых отходов.



Вредные отходы в полезные товары. На Кольской ГМК продолжается проект утилизации солевых стоков.



Загнать медведя и получить срок. Минприроды проводит проверку и призывает не вмешиваться в жизнь диких животных.



С хорошим настроением и веником в руках. В Полярных Зорях горожане приводили в порядок городской парк.



Умба встретит песнями. В ближайшие выходные поморское село будет встречать фольклорный фестиваль.



Пушкин - имя нарицательное! Символ русской поэзии и русского языка в цитатах мурманчан.

