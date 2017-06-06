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Представители Кольской ГМК приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды

11:5206 июня 2017Просмотров: 64

В Осло состоялось 19 заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В нем приняли участие профильные министры России и Норвегии, представители Института Наследия, природоохранных территорий, российских предприятий и организаций, в том числе руководители «Норникеля» и Кольской ГМК.

«Природоохранное взаимодействие двух стран служит важным стабилизирующим фактором, направленным на развитие туристической инфраструктуры, укрепление системы особо охраняемых природных территорий, на защиту уникальных экосистем Баренцевого региона, памятников культуры», - отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Взаимодействию России и Норвегии в области охраны окружающей среды в текущем году исполнилось 25 лет. На заседании в Осло стороны подвели итоги деятельности и обсудили реализацию утвержденной в конце 2016 года Программы сотрудничества в области охраны окружающей среды.

«Мы проинформировали наших коллег о дальнейших планах компании по снижению выбросов плавильного цеха в поселке Никель до 2019 г. и договорились продолжить совместный диалог, касающийся вопросов модернизации плавильного производства», - рассказывает генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель.

«Наш 25-летний опыт сотрудничества очень успешен как на уровне политического, так и экспертного взаимодействия по проектам в природоохранной сфере, в том числе в приграничье и Арктике, - прокомментировал заседание министр климата и окружающей среды Норвегии Видар Хельгесен. - Основные обсуждавшийся вопросы касались того, как развивать уже существующие направления сотрудничества, ведь многое ещё остаётся не сделанным, хотя мы и наблюдаем улучшения».

Одно из таких направлений - меры по предупреждению вредного воздействия на природу. Участники заседания отметили положительную динамику и результаты, достигнутые Кольской ГМК в снижении негативного влияния на окружающую среду. С момента основания Кольской ГМК общие выбросы диоксида серы сократились более чем вдвое: с 277 тыс. тонн в 1998 г. до 119,7 тыс. тонн в 2016 г. Этому способствует внедрение наилучших доступных технологий производства в соответствии со стратегий развития «Норникеля», которая была принята в 2013 г.

О результативности природоохранных программ компании также свидетельствуют результаты мониторинга состояния окружающей среды ведущих природоохранных и научных учреждений Мурманской области и России. Наблюдается рост популяций животных и растений и количества видов, а также восстановление экосистем, нарушение которых допущено в ранние годы существования комбинатов «Печенганикель» и «Североникель».

Следующее, 20-е заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, состоится в 2018 г. в России.


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