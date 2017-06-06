Прогноз погоды по Мурманской области на 7 июня

В одной из квартир Мурманска обнаружен труп мужчины, умершего своей смертью

В лобовой аварии на автодороге «Умба – Кандалакша» погиб человек

В Мурманской области поймали 7 нетрезвых водителей

В ЕГЭ по обществознанию в Мурманской области приняли участие 1242 школьника