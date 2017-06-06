16+
"16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогноз погоды по Мурманской области на 7 июня

14:0206 июня 2017Просмотров: 30

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +10+15°, на западе местами до +20°.

Прогноз погоды на 7 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+4..+6

+16..+18

без осадков

без осадков

Умба

+4..+6

+16..+18

без осадков

без осадков

Полярные Зори

+4..+6

+16..+18

без осадков

без осадков

Апатиты

+4..+6

+16..+18

без осадков

без осадков

Кировск

+3..+5

+13..+15

без осадков

без осадков

Ковдор

+4..+6

+16..+18

небольшой дождь

без осадков

Мончегорск

+5..+7

+16..+18

без осадков

без осадков

Ловозеро

+4..+6

+12..+14

без осадков

без осадков

Оленегорск

+5..+7

+16..+18

без осадков

без осадков

Никель

+5..+7

+13..+15

без осадков

         без осадков

Заполярный

+3..+5

+12..+14

без осадков

без осадков

Североморск

+5..+7

+12..+14

без осадков

без осадков

Мурманск

+5..+7

+12..+14

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 7 июня

Температура воздуха

утром +5..+7

днем +12..+14

вечером +10..+12

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
Читайте также
В одной из квартир Мурманска обнаружен труп мужчины, умершего своей смертьюВ лобовой аварии на автодороге «Умба – Кандалакша» погиб человекВ Мурманской области поймали 7 нетрезвых водителейВ ЕГЭ по обществознанию в Мурманской области приняли участие 1242 школьника
В Мурманске полицейские обнаружили игровой клуб в Октябрьском округеПрограмма празднования Дня России 12 июня в городе-герое МурманскеВсероссийский конкурс «Мисс молодежь» ждет участницПредставители Кольской ГМК приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей средыСегодня в Кировске проведут предупредительный спуск лавинАкадемия парусного спорта откроет филиал в Кандалакше
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс