16+
"15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Программа празднования Дня России 12 июня в городе-герое Мурманске

12:1506 июня 2017Просмотров: 114

В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:

– Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);
– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);
– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);
– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);
– Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);
 
На площади Пять Углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:

– Открытие праздничной ярмарки;
– Работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);
– Художники раскрашивают лица желающих в символику праздника.
12.00:
– Старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;
– Работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.
13.10:
– Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;
–  Шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.
15.00
– Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.
16.30  
– Исполнение гимна РФ участниками праздника.
 
Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

17.30 - 19.00:

- Праздничная дискотека.


Читайте также
В Мурманске полицейские обнаружили игровой клуб в Октябрьского округеВсероссийский конкурс «Мисс молодежь» ждет участницПредставители Кольской ГМК приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей средыСегодня в Кировске проведут предупредительный спуск лавин
Академия парусного спорта откроет филиал в КандалакшеЛучшие юные чтецы России выступят на Красной площадиРостовые куклы и фестиваль искусств. 10 июня в городском парке Мончегорска отпразднуют День России7 июня в Североморске покажут фотографии Кольского тракта начала 20 века«Норникель» запускает корпоративный экомарафонВ Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулись бойцы Росгвардии
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс