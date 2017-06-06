Программа празднования Дня России 12 июня в городе-герое Мурманске

В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:

– Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);

– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);

– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);

– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);

– Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);



На площади Пять Углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:

– Открытие праздничной ярмарки;

– Работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);

– Художники раскрашивают лица желающих в символику праздника.

12.00:

– Старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;

– Работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

13.10:

– Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;

– Шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.

15.00

– Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.

16.30

– Исполнение гимна РФ участниками праздника.



Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

17.30 - 19.00:

- Праздничная дискотека.





