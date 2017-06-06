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Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

16:5006 июня 2017Просмотров: 69

Истребитель МиГ-31 России перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион». После безопасного сближения норвежский самолет изменил курс и ушел в сторону от российской границы.

По данным ведомства, около 12:30 мск средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, летевший вдоль российско-норвежской границы с выключенным транспондером.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», сообщает ТАСС.

После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.

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