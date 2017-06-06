С хорошим настроением и веником в руках. В Полярных Зорях горожане приводили в порядок городской парк

Чистый город - забота не только управляющих компаний, но и самих жителей. Каждый год, в городе Полярные Зори, как только сходит снег, горожане выходят на уборку дворов, центральных улиц и городского парка. А в этом году чистую субботу посвятили Всемирному дню охраны окружающей среды и Международному дню очистки водоёмов.

Это наш парк и мы вместе наведём здесь порядок. Субботники с участием сотрудников Кольской АЭС - многолетняя традиция, которая началась с генеральной уборки водоёмов. Теперь чистоту регулярно поддерживают в городском парке. Встать утром в выходной? Не проблема! Главное - одеться теплее, взять с собой перчатки и хорошее настроение.



Дмитрий Самусенко: «Исключительно в добровольном порядке. Никого не заставляли работать. Мы вышли дружно поработать на благо города».



Высохшие ветки - собрать и вывезти, тропинки декоративно оформить камнями. Это работа для мужчин.



Игорь Кутузов: «Это только начало, я думаю, что он будет ещё лучше. Мы действительно, вкладываем сюда свою любовь. Своё старание, умение, своё желание сделать нашу жизнь ещё лучше. Он будет всё лучше и лучше, всё краше и краше. Приезжайте к нам в парк, я всех приглашаю».



Обустройство городского парка началось в 2011 году. Год за годом лесопарковый участок преображался в уютный уголок для спорта и отдыха. На этот летний сезон тоже насыщенный фронт работ.



Василий Омельчук, директор Кольской АЭС, депутат Мурманской областной Думы: «Мы победили в конкурсе, выделили нам определённую сумму денег для того, чтобы мы сделали набережную, она вон там находится. Всё что здесь сделано-это пожертвования, благотворительность и общественно-полезный труд».



Инициаторы создания городского парка - общественники организации "Чернобыль-Атом".



Татьяна Плаксина, председатель общественной организации "Чернобыль атом": «Мы не ожидали, что из обычных пешеходных дорожек у нас получится огромная парковая зона. Я считаю, что это огромное достижение всех горожан нашего города. Потому как строительство парка-это народная стройка. Это всё делается руками вот этих людей, которые приходят на субботники».



Татьяна Плаксина показывает план строительства спортивного острова. Сложно представить, но на этом пустыре скоро появятся трасса для скейтбордов, вело трек и верёвочная трасса.



Ольга Карченко: «На мой взгляд, парк у нас очень красивый, замечательный. Здесь всегда приятно гулять. Даже пройтись просто так туда-суда».



Обустроить парк в черте города, в лесном массиве, да так, чтобы максимально сохранить природу. Задача непростая, но нет ничего невозможного, если есть желание. Сейчас площадь городского парка почти 28 гектаров. И здесь нет асфальтированных дорожек.



Летом по дорожкам - бегают спортсмены, зимой - катаются на лыжах и санках. Парк - это не просто место отдыха. Он приобретает статус спортивного комплекса. Все горожане с нетерпением ждут окончания очередной большой стройки, и открытия нового участка с современными трассами и тренажёрами.