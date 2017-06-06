16+
I13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня девятиклассники Мурманской области сдают экзамен по математике

09:4506 июня 2017Просмотров: 98

6 июня 6667 девятиклассникам школ региона предстоит сдать экзамен по математике. Экзамены пройдут на 50 пунктах проведения экзаменов по всей Мурманской области.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. Выпускники могут взять с собой на экзамен линейку. Калькулятором пользоваться запрещено.

Изменения в контрольных измерительных материалах 2017 года в сравнении с 2016 годом отсутствуют.

Министерство образования и науки напоминает, что результаты по русскому языку и математике влияют на получение аттестата.

Читайте также
7 июня в Североморске покажут фотографии Кольского тракта начала 20 века«Норникель» запускает корпоративный экомарафонВ Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулись бойцы РосгвардииВ Мурманске сгорел автомобиль и гараж
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Мурманской областиПроекту «Териберский производственный кластер» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской областиЖительница Мончегорска получила полгода исправительных работ из-за неуплаты штрафаКольская АЭС: более 1200 человек поддержали экологическую акцию «Зелёная весна»Марина Ковтун подвела итоги работы делегации Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме12 июня в День России для молодежи Мурманска будет проведена развлекательная программа
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс