Сегодня девятиклассники Мурманской области сдают экзамен по математике

6 июня 6667 девятиклассникам школ региона предстоит сдать экзамен по математике. Экзамены пройдут на 50 пунктах проведения экзаменов по всей Мурманской области.



На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. Выпускники могут взять с собой на экзамен линейку. Калькулятором пользоваться запрещено.



Изменения в контрольных измерительных материалах 2017 года в сравнении с 2016 годом отсутствуют.



Министерство образования и науки напоминает, что результаты по русскому языку и математике влияют на получение аттестата.