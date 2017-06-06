Телепрограмма на 7 июня (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 7 июня 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 Телегазета (12+)
11:00 Карамель. 15, 16 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
12:42 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
Солнечные и лунные затмения.
12:59 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)
«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?
14:00 Библейские тайны. Документальный цикл (16+)
Существовали ли на самом деле мифологические города Содом и Гоморра? Где расположен Эдемский сад, путь к которому детально описан в библейском тексте? Кто входит в Тайное общество масонов, решающее глобальные вопросы мировой политики, и как попасть в их главную итальянскую церковь? Что написано в Евангелие от Иуды, какие секреты раскрывает расшифрованное писание от главного «предателя» Иисуса? О чем молчит Тибетское Евангелие? Документально-познавательный цикл «Библейские тайны» знакомит с удивительными историческими исследованиями последнего времени и объясняет библейские чудеса с научной точки зрения.
14:52 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
14:58 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)
Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.
15:53 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 В мире секретных знаний. Документальный цикл (16+)
Цикл репортажей самой разнообразной тематики - от научных исследований способностей человеческого мозга до тайн военной фармакологии.
17:20 Познавательная программа (12+)
Климатические пояса.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Места знать надо. Белгородская область (Фильм ТРК «Мир Белогорья», г. Белгород). Если Вы ещё не бывали в сердце Черноземья – Белгородской области – с её бескрайними лесами, плодородными полями и чистейшими родниками, если вы не видели Белгород - город первого салюта, старинных храмов и цветущих каштанов, город, где соседствуют исторические здания и широкие дорожные проспекты, зелёные парки и необычные скульптурные композиции, - значит, вам обязательно нужно сюда приехать!
Ваше путешествие по Белгородской области станет приятным и полезным времяпрепровождением, а фильм поможет понять, каков он, туристический потенциал Белгородской области.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)
«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?
18:54 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:00 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 Детектив Ренуар - 1. 3 серия. Сериал (16+)
Франция. 2013 г.
Детектив.
В ролях: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Элоиз Годе, Генри Коэн, Бруно Сач, Тибо Тор.
После 10 лет жизни в Сингапуре, закончившихся разводом, Сесиль Ренуар возвращается на родину с четырьмя детьми и возобновляет работу в качестве майора криминальной полиции в крупном портовом городе на юге Франции. Она прекрасно понимает, что после такого продолжительного отсутствия ей придется преодолевать скептицизм подчиненных и доказывать свой профессионализм…
20:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Атомоход «Ленин». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
21:00 Карамель. 17, 18 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
22:42 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
Солнечные и лунные затмения.
22:59 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 Встречная полоса. 3 серия. Сериал (16+)
Россия. 2008 г.
Драма, приключения.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Екатерина Семенова, Сергей Никоненко, Владислав Ветров, Камиль Тукаев, Андрей Шибаршин, Анастасия Панина, Борис Миронов, Вячеслав Бутенко, Валерий Гончар.
Сериал посвящен жизни и работе сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом на дорогах, первым приходит на помощь и не брезгует взятками из рук беспечных водителей.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.
Свобода одиночества. Именем его деда – знаменитого зоолога Валентина Львовича Бианки - назван остров в Карском море. Книги о природе, написанные его отцом – советским писателем Виталием Валентиновичем Бианки – вышли общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. Сам Виталий Витальевич Бианки – известный орнитолог, доктор биологических наук, автор многочисленных работ об экологии и поведении морских птиц. В Кандалакшском заповеднике работает около 60 лет. В 2010 году ему исполнилось 84 года. Авторы фильма наблюдают за работой ученого. А герой рассуждает о прошлом, настоящем и будущем российской заповедной системы.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Не стареют душой. Военный Архангельск глазами «детей войны» - героев книги «Детство, опалённое войной». Нынешние старики – бывшие «дети войны», познавшие голод, болезни, холод и смерть близких.
Шенкурский народный джаз. Документальный фильм.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Завтра – будет! Сюжет о семье многодетного милиционера Виталия Ивановского.
Карелия в стиле этно. Участники программы размышляют на тему сохранения национальной культуры в Республике Карелия.