Телепрограмма на 7 июня (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 7 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Карамель. 15, 16 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:42 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

Солнечные и лунные затмения.

12:59 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

14:00 Библейские тайны. Документальный цикл (16+)

Существовали ли на самом деле мифологические города Содом и Гоморра? Где расположен Эдемский сад, путь к которому детально описан в библейском тексте? Кто входит в Тайное общество масонов, решающее глобальные вопросы мировой политики, и как попасть в их главную итальянскую церковь? Что написано в Евангелие от Иуды, какие секреты раскрывает расшифрованное писание от главного «предателя» Иисуса? О чем молчит Тибетское Евангелие? Документально-познавательный цикл «Библейские тайны» знакомит с удивительными историческими исследованиями последнего времени и объясняет библейские чудеса с научной точки зрения.

14:52 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

14:58 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:53 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 В мире секретных знаний. Документальный цикл (16+)

Цикл репортажей самой разнообразной тематики - от научных исследований способностей человеческого мозга до тайн военной фармакологии.

17:20 Познавательная программа (12+)

Климатические пояса.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Места знать надо. Белгородская область (Фильм ТРК «Мир Белогорья», г. Белгород). Если Вы ещё не бывали в сердце Черноземья – Белгородской области – с её бескрайними лесами, плодородными полями и чистейшими родниками, если вы не видели Белгород - город первого салюта, старинных храмов и цветущих каштанов, город, где соседствуют исторические здания и широкие дорожные проспекты, зелёные парки и необычные скульптурные композиции, - значит, вам обязательно нужно сюда приехать!

Ваше путешествие по Белгородской области станет приятным и полезным времяпрепровождением, а фильм поможет понять, каков он, туристический потенциал Белгородской области.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

18:54 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Детектив Ренуар - 1. 3 серия. Сериал (16+)

Франция. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Элоиз Годе, Генри Коэн, Бруно Сач, Тибо Тор.

После 10 лет жизни в Сингапуре, закончившихся разводом, Сесиль Ренуар возвращается на родину с четырьмя детьми и возобновляет работу в качестве майора криминальной полиции в крупном портовом городе на юге Франции. Она прекрасно понимает, что после такого продолжительного отсутствия ей придется преодолевать скептицизм подчиненных и доказывать свой профессионализм…

20:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Атомоход «Ленин». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

21:00 Карамель. 17, 18 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:42 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

Солнечные и лунные затмения.

22:59 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Встречная полоса. 3 серия. Сериал (16+)

Россия. 2008 г.

Драма, приключения.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Екатерина Семенова, Сергей Никоненко, Владислав Ветров, Камиль Тукаев, Андрей Шибаршин, Анастасия Панина, Борис Миронов, Вячеслав Бутенко, Валерий Гончар.

Сериал посвящен жизни и работе сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом на дорогах, первым приходит на помощь и не брезгует взятками из рук беспечных водителей.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.

Свобода одиночества. Именем его деда – знаменитого зоолога Валентина Львовича Бианки - назван остров в Карском море. Книги о природе, написанные его отцом – советским писателем Виталием Валентиновичем Бианки – вышли общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. Сам Виталий Витальевич Бианки – известный орнитолог, доктор биологических наук, автор многочисленных работ об экологии и поведении морских птиц. В Кандалакшском заповеднике работает около 60 лет. В 2010 году ему исполнилось 84 года. Авторы фильма наблюдают за работой ученого. А герой рассуждает о прошлом, настоящем и будущем российской заповедной системы.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Не стареют душой. Военный Архангельск глазами «детей войны» - героев книги «Детство, опалённое войной». Нынешние старики – бывшие «дети войны», познавшие голод, болезни, холод и смерть близких.

Шенкурский народный джаз. Документальный фильм.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Завтра – будет! Сюжет о семье многодетного милиционера Виталия Ивановского.

Карелия в стиле этно. Участники программы размышляют на тему сохранения национальной культуры в Республике Карелия.