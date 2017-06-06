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В ближайшие выходные Умба будет встречать фольклорный фестиваль

20:0306 июня 2017Просмотров: 31

Что ждет гостей фольклорного фестиваля в Умбе? Он проходит один раз в три года и недавно приобрёл статус международного события. Организаторы праздника сегодня рассказали о программе мероприятия.

В субботу и воскресенье Умба будет принимать гостей из разных регионов страны. В этом году на гостеприимный Терский берег приедут более 500 любителей народной песни и промыслов. Дни мероприятия обещают быть яркими и интересными. Для участников культурного события пройдут мастер классы, концерты и игры. По традиции поморы встретят гостей на мосту в старой Умбе-деревне, угостят кулебяками, ухой и квасом. А потом на главной площади посёлка соберут «песенный круг».

Екатерина Крюкова, ззаместитель директора ДК имени С.М. Кирова: «В этом году приезжает намного больше коллективов, нежели было 3 года назад. У нас будут представители из Архангельской области и республики Карелии, Новгородская область, Псковская область и так же первый раз нашу Кольскую землю посетят 3 коллектива из Эстонии».

В праздничные дни в Умбе будут не только петь. Во время фестиваля развернётся «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. Участники фестиваля будут плести корзины из корней деревьев, изготавливать традиционную поморскую козулю, вышивать и ткать. Каждый турист сможет купить себе что-нибудь на память.

Ольга Евтюкова,  директор областного художественного музея: «Надо сказать, что мастеров действительно много и это очень замечательно ведь не лениво же им ехать сюда в летний период».

Каждый раз праздник привлекает к себе много внимания. Люди из разных уголков страны приезжают, что бы проникнуться народной культурой, обычаями и традициями. Выходные на Терском берегу обещают быть солнечными. 

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