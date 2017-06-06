В ЕГЭ по обществознанию приняли 1242 выпускника из Мурманской области

В Мурманской области ЕГЭ по обществознанию прошел в штатном режиме. В нем приняли участие 1242 выпускника. Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано, их печать в аудиториях осуществлена без технических сбоев. Экзамен прошел в штатном режиме. Один участник завершил его досрочно по медицинским показаниям.

На всех этапах экзамена в пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели.

По мнению участницы экзамена – выпускницы североморской школы № 12 Любови Колесник, экзамен был достаточно сложным, однако сдать можно, если готовиться. «Все изучалось в школе, нужно было только учить», - уверена девушка. Так же считает и Анастасия Чеконина из североморской гимназии №1: «Все, что было в КИМах, изучено в школе, поэтому все было доступно, понятно. Я думаю, что справилась неплохо».

Установленный минимальный балл по обществознанию составляет 42 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.