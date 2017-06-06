В ЕГЭ по обществознанию в Мурманской области приняли участие 1242 школьника

В Мурманской области ЕГЭ по обществознанию прошел в штатном режиме. В нем приняли участие 1242 выпускника.

Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано, их печать в аудиториях осуществлена без технических сбоев. Экзамен прошел в штатном режиме. Один участник завершил его досрочно по медицинским показаниям.

На всех этапах экзамена в пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области.

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, также уверена в хорошем результате: «Сегодня ребята писали экзамен по выбору, к которому готовились не один год. Содержание экзамена по обществознанию соответствует целям обществоведческого образования: формирование у школьников системного представления об обществе и общественных процессах, развитие нравственной культуры, гражданственности, правосознания, экономической культуры».

Напомним, что установленный минимальный балл по обществознанию составляет 42 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.