В эти минуты в мурманской «научке» проходит презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!»

Авторы книги - военный журналист, полковник запаса Владислав Майоров и его супруга Ирина Майорова.

Книга повествует об истории подводных сил Северного флота, о создании морского стратегического оружия ядерного сдерживания и боевой службе подводников.

В ней опубликовано 62 интервью с известными политиками, флотоводцами, конструкторами атомных подводных лодок, командирами стратегических подводных ракетоносцев.

Впервые в России обобщен многолетний опыт шефского сотрудничества уральцев и подводников Северного флота. Авторы исследуют причины, побудившие уральцев прийти на помощь морякам в трудное для страны время, анализируют все этапы развития шефства, эволюцию отношений, переросших в искреннюю дружбу.

Книга замечательно оформлена: вниманию читателей представлены более 1000 фотографий о боевой службе экипажей подводных крейсеров, освоении подводниками Арктики, ракетной стрельбе с Северного полюса, поездках уральских делегаций в Заполярье.

Многие фотографии публикуются впервые.