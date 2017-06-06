В главную базу Северного флота из дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль «Североморск»

И сегодня в главной базе Северного флота состоялась встреча большого противолодочного корабля «Североморск». Он выполнял задачи дальнего похода, продолжавшегося около 8 месяцев.

Боролся с терроризмом в Сирийской Арабской Республике, обошел вокруг Африки и вернулся назад. Дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск» начался еще в октябре прошлого года и теперь он вернулся в родную гавань Северного флота.

Корабль побывал в Средиземном море. Там он находился в составе корабельной авианосной группы во главе с авианесущим крейсером "Кузнецовым".

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Участвовал в международных учениях. Одни из основных это «АМАН - 2017» как в море так и на берегу. Обошел вокруг африканского континента, демонстрировал флаг и устанавливал дипломатические отношения в ряде стран Африки. 10 стран практически».

Как еще рассказал командующий Северным флотом «Североморск» решал боевые задачи по борьбе с международным терроризмом и противодействовал пиратству. Торжественная встреча состоялась на палубе корабля. Командующий приветствовал моряков североморцев. За выполнение боевой задачи офицеры получили заслуженные награды. Жареного поросёнка по традиции вручили командиру корабля.

После моряки наконец-то смогли обнять своих родных и близких.