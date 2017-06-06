16+
I15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В главную базу Северного флота вернулся большой противолодочный корабль «Североморск»

16:1506 июня 2017Просмотров: 86

Дальний поход начался 15 октября 2016 года. За это время экипаж решал боевые задачи в Средиземном море. Туда он зашёл в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером  «Адмирал Кузнецов».

Как пояснил вице-адмирал Николай Евменов экипаж БП «Североморец» решал боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, противодействовал пиратству, участвовал в международных учениях.

В январе «Североморск» отправился через Суэцкий канал в Красное море, а затем в Индийский океан, обошёл вокруг Африки и вернулся в главную базу Северного флота Североморск.

Читайте также
Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым моремТуристические возможности Мурманской области представлены на международной выставке Korea World Travel Fair 2017Июньскую пенсию на почте выдадут на два дня раньшеЖитель Оленегорска хотел купить дорогой внедорожник, но его обманул мошенник
10 июня по Мурманску проедет бесплатный музыкальный троллейбус10 и 11 июня в Умбе пройдет международный фестиваль фольклораМурманский аэропорт в январе-мае увеличил пассажиропоток на 9%В эти минуты в мурманской «научке» проходит презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!»На «Олконе» появится новый дробильно-сортировочный комплексНикельчане сыграют в самый северный в мире пляжный волейбол
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс