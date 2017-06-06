В главную базу Северного флота вернулся большой противолодочный корабль «Североморск»

Дальний поход начался 15 октября 2016 года. За это время экипаж решал боевые задачи в Средиземном море. Туда он зашёл в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Как пояснил вице-адмирал Николай Евменов экипаж БП «Североморец» решал боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, противодействовал пиратству, участвовал в международных учениях.



В январе «Североморск» отправился через Суэцкий канал в Красное море, а затем в Индийский океан, обошёл вокруг Африки и вернулся в главную базу Северного флота Североморск.



