В Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулись бойцы Росгвардии

На протяжении трех месяцев бойцы ОМОНа выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи на территории Республики Северная Осетия - Алания. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

На перроне бойцов встречали командир отряда мобильного особого назначения во главе с врио начальника Управления Росгвардии по Мурманской области полковником полиции Виталием Карпушкиным, а также коллеги, родные и близкие.

Командир прибывшего отряда доложил руководству Управления Росгвардии области о том, что личный состав поставленные задачи выполнил, замечаний и нарушений не допущено. Виталий Карпушкин поздравил бойцов с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за службу и отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи.

Сразу после построения бойцы Росгвардии смогли обнять родных. После краткосрочного отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.