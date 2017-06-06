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В Мурманске полицейские обнаружили игровой клуб в Октябрьского округе

12:3006 июня 2017Просмотров: 41

Полицейские получили информацию о том, что в одной из квартир Октябрьского округа могут проводить азартные игры на  игровом оборудовании.

При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицейские проверили данную квартиру. Факты  организации подпольных азартных игр подтвердились.

На момент проверки в помещении находилось несколько человек, которые играли в азартные игры.

Из клуба было изъято 5 компьютеров. Всё изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

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