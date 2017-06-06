В Мурманске полиция закрыла еще один игровой клуб

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в Мурманске закрыли подпольный игровой клуб.

Он находился в жилом доме - в одной из квартир в центре города. При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицейские проверили эту нехорошую квартиру. В этот момент там находилось несколько человек, которые играли в азартные игры и никак не ожидали увидеть сотрудников полиции.

Из клуба было изъято 5 компьютеров с помощью которых осуществлялась игровая деятельность. Всё изъятое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено. Материалы проверки направлены в следственный комитет.

Полиция обращается к жителям - если выв знаете, где работают игровые клубы - сообщайте. Все поступающие обращения будут проверены.