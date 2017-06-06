В Мурманской области поймали 7 нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 349 нарушений ПДД.

16 нарушений допущено пешеходами, 16 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 1 нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 171 нарушение ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 21 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.