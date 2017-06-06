Вместо мороженых пельменей в фуре оказался нелегальный краб

Крупную партию краба изъяли пограничники и сотрудники ФСБ в Мурманске и Кольском районе. Часть нелегальной продукции была предназначена для московских покупателей. Задержанные водители, как всегда, на ходу сочиняли истории, что они тут ни при чем. Сюжет Натальи Алексеенко.

Автомобиль «Рено» оперативники задержали в Мурманске. Водитель собирался ехать в Москву с деликатесным грузом. В прицепе пограничники и сотрудники ФСБ обнаружили около 3 тонн варено-мороженого краба рыночной стоимостью более 6,5 миллионов рублей. Сидящий за рулем фуры мужчина сказал, что машина чужая, он работает водителем, возит пельмени и другие полуфабрикаты. О том, что в коробках крабы, даже не догадывался. Просто хотел подзаработать.



Через несколько часов на кильдинском посту ДПС пограничники задержали еще одного водителя. В его «Мерседесе» нашли 900 килограммов конечностей камчатского краба, готовых к продаже. Примерная стоимость - 2 миллиона рублей.



Маргарита Матросова, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «По данным фактам Пограничным управлением проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 1, статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



Всю нелегальную продукцию оперативники изъяли. В ближайшее время она будет уничтожена.