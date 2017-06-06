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Всероссийский конкурс «Мисс молодежь» ждет участниц

12:0006 июня 2017Просмотров: 255

До 31 июля продлится регистрация участниц на IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь». Подать заявку можно на официальном сайте проекта «Мисс молодежь».

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет.

В соответствии с положением о конкурсе «Мисс молодежь» участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям, которые необходимо провести в срок до 31 августа 2017 года. В течение конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Отчет по итогам проведения акций участницам необходимо направить в срок до 4 сентября 2017 года на e-mail: info@missmolodezh.ru.
 
На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в финал конкурса. Список финалисток Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года.
 
В этом году конкурс проходит под патронажем губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Финал конкурса «Мисс молодежь» состоится в Мурманске до 30 ноября 2017 года.
 
Напомним, что в 2016 году победительницей V Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» стала мурманчанка Алина Васенева.


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