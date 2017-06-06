Загнать медведя и получить срок. Минприроды проводит проверку и призывает не вмешиваться в жизнь диких животных

Минприроды отреагировало на видео, где рыбаки на снегоходах гоняют по тундре медведицу с медвежонком. Короткий сюжет об этом вышел вчера в программе Новости на ТВ-21, видео облетело все соцсети. Сегодня мы получили комментарий специалистов, охотоведов.

Вот эти кадры. Сказать, что это не гуманно - ничего не сказать. Этот поступок скорее граничит с жестокостью.

Валентин Барашков, и.о. начальника отдела госохотнадзора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Давайте мы просто прикинем, что чья-то мать, чья-то жена с ребенком и кто-то захотел её просто погонять машиной. Ну надо же все-таки думать, они же живые, они тоже хотят жить. Они не причиняют никому, они находятся в своей естественной среде обитания, там, где они живут. Они не пришли к нам. Это они пришли к ним. И они их еще гоняют».

Действия рыбаков на снегоходах могут попасть под статью 245 УК - жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских побуждений. Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы. Однако достоверно точно не известно, что осталось за кадром. В минприроды проводят проверку и собираются привлечь к расследованию природоохранную прокуратуру.

А вот еще одно видео - медведь под Оленегорском повадился ходить на дорогу в поисках пищи. Сердобольные автомобилисты устроили в этом месте прикормочную площадку и место для сэлфи. В какой момент им отказал здравый смысл?

Валентин Барашков, и.о. начальника отдела госохотнадзора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Приходили фотографироваться, причем доходило в моем понимании до маразма, когда ставят ребенка на фоне медведя и его фотографируют. Скорость медведя с места достигает 80 км/ч. Если бы он рванулся, никто бы не успел этого ребенка спасти».

В итоге «оленегорский» медведь начал требовать пищу на автостоянке и проявлять агрессию. В результате сотрудники полиции и охотоведы были просто вынуждены его застрелить. По отношению к животному - жестоко, по отношению к людям - гуманно. Где грань? Продолжаем рассуждать, таким вот диким способом регулируя численность косолапых... А их до этого случая в Мурманской области было 961 особь.

Валентин Барашков, и.о. начальника отдела госохотнадзора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Мы еще обращаемся дополнительно к людям: «Не надо устраивать эти подкормочные площадки ради селфи, ради всех этих фотографий никому не нужных в принципе. Вот такая у нас огромная просьба».