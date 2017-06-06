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Жительница Мончегорска получила полгода исправительных работ из-за неуплаты штрафа

10:0006 июня 2017Просмотров: 135

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей в отношении жительницы Мончегорска.

Судебный пристав лично вручил осужденной копию постановления о возбуждении исполнительного производства.

Женщина воспользовалась правом обращения в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа. Постановлением суда, вынесшего приговор, ей была предоставлена рассрочка уплаты штрафа сроком на 34 месяца с ежемесячной оплатой по 5,5 тысяч рублей.

Условия предоставленной рассрочки должница не соблюдала, штраф ежемесячно не оплачивала. Судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа иным видом наказания.

Мировым судьей судебного участка было вынесено постановление об удовлетворении представления судебного пристава. Осужденной не отбытое наказание по приговору суда заменено на 6 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы 10% в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

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