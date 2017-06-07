Агрессивный житель Умбы угрожал расправой родственнику

В дежурную часть кандалакшской полиции поступило сообщение от жителя Умбы о том, что родственник угрожает ему убийством.

На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили мужчину с ножом около дома по улице Восточная. Будучи пьян, злоумышленник выкрикивал угрозы в адрес другого мужчины и демонстрировал при этом нож.

Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Полицейские выяснили, что безработный, злоупотребляющий спиртными напитками ранее судимый за кражу 50-летний житель Умбы, проходя мимо дома родственника, увидел его во дворе.

Внезапно он начал выкрикивать угрозы в адрес родственника, достав при этом нож, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Задержанный признался в совершенном деянии, однако пояснить причину своего агрессивного поведения не смог.

Возбуждено уголовное дело статье «Угроза убийством». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.