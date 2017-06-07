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Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» пройдет 14-16 июля

10:0007 июня 2017Просмотров: 91

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению III Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь». 

Фестиваль организует АНО «Большая Земля», он будет проходить при поддержке правительства Мурманской области в Териберке 14-16 июля.

Проведение III фестиваля нацелено на запуск механизма возрождения поселка, демонстрацию возможных точек роста его экономики как основы будущего устойчивого развития и формирование современного архитектурного облика. 

Фестиваль будет включать пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста поселения: архитектурно-урбанистическую (центральная площадка фестиваля), традиционные ремёсла и промыслы, гастротуризм, спортивный туризм, познавательный экотуризм.

Связующим звеном всех площадок фестиваля станет музыкальная зона.

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