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Командующий Северным флотом вручил экипажу БПК «Североморск» государственные и ведомственные награды

11:4807 июня 2017Просмотров: 111

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе торжественной встречи после выполнения задач дальнего похода большого противолодочного корабля «Североморск», состоявшейся накануне, 6 июня, вручил ряду военнослужащих государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации.

За заслуги в укреплении обороноспособности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности Благодарностью Президента Российской Федерации награжден старший на походе капитан 1 ранга Станислав Варик.

Медалью Ушакова награждены капитан-лейтенант Владимир Линьков, капитан-лейтенант Александр Погуляев, главный старшина Игорь Чугрин.

Медаль за службу в надводных силах вручена капитан-лейтенанту Антону Афиногенову, старшему мичману Тимуру Керимову.

Ряд военнослужащих экипажа большого противолодочного корабля «Североморск» были награждены медалью «Участнику военной операции в Сирии», сообщает пресс-служба Северного флота. 

По итогам дальнего похода БПК «Североморск, продолжавшегося около 8 месяцев,  более 200 военнослужащих корабля  за заслуги в укреплении обороноспособности государства и мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлены к государственным наградам и медалям Министерства обороны Российской Федерации.

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