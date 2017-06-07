Командующий Северным флотом вручил экипажу БПК «Североморск» государственные и ведомственные награды

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе торжественной встречи после выполнения задач дальнего похода большого противолодочного корабля «Североморск», состоявшейся накануне, 6 июня, вручил ряду военнослужащих государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации.

За заслуги в укреплении обороноспособности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности Благодарностью Президента Российской Федерации награжден старший на походе капитан 1 ранга Станислав Варик.

Медалью Ушакова награждены капитан-лейтенант Владимир Линьков, капитан-лейтенант Александр Погуляев, главный старшина Игорь Чугрин.

Медаль за службу в надводных силах вручена капитан-лейтенанту Антону Афиногенову, старшему мичману Тимуру Керимову.

Ряд военнослужащих экипажа большого противолодочного корабля «Североморск» были награждены медалью «Участнику военной операции в Сирии», сообщает пресс-служба Северного флота.

По итогам дальнего похода БПК «Североморск, продолжавшегося около 8 месяцев, более 200 военнослужащих корабля за заслуги в укреплении обороноспособности государства и мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлены к государственным наградам и медалям Министерства обороны Российской Федерации.