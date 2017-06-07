Мурманчанин, до смерти избивший сожительницу, надолго отправился за решетку

Как стало известно, вечером 24 декабря 2016 года Юрий Рябухин, будучи пьян и находясь в одной из квартир Ленинского округа Мурманска, поссорившись с сожительницей, нанес ей 11 ударов кулаками по голове.

Причинённые увечья оказались смертельными для девушки.

Мужчина имел непогашенную судимость, поэтому суд усмотрел опасный рецидив в действиях обвиняемого и пришел к выводу о невозможности исправления Рябухина без изоляции от общества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ему назначено 10 лет колонии особого режима.