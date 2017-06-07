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Мурманский филиал Росморпорта получил третий лоцманский катер

13:2607 июня 2017Просмотров: 70

Мурманскому филиалу Росморпорта передан в эксплуатацию многоцелевой катер «Лебедин», ранее использовавшийся архангельском морском порту.

Как сообщается, катер стал третьим лоцманским судном филиала и пятым в составе всего флота филиала.

Из порта Архангельска катер «Лебедин» в мае этого года был доставлен в Мурманск на борту дизель-электрического ледокола «Новороссийск».

Отмечается, что Мурманским филиалом катер будет использоваться по своему прямому целевому назначению – для доставки лоцманов Мурманского филиала на суда в акватории Кольского залива, сообщает Korabli.eu 

Основные технические характеристики судна: Валовая вместимость 24 тонны. Длина наибольшая 13,98 метра, ширина наибольшая 4,32 метра, осадка 1,24 метра. Скорость 22 узла. Мощность 484 кВт. Экипаж 2 человека. Пассажировместимость 6 человек.

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