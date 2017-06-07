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На заправках в Мурманске подорожал бензин

12:0007 июня 2017Просмотров: 109

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 29 мая 2017 года по 04 июня 2017 года.

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

АИ-92

37,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,89 руб.  

увеличение на 20 коп.

Дт/лет

42,10 руб.

увеличение на 30 коп.  

 

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»:

АИ-92

38,94 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,74 руб.  

изменений не зафиксировано

Дт/лет

42,80 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»:

АИ-92

в среднем 37,98 руб.  

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 40,78 руб.  

увеличение на 03 коп.

Дт/лет

в среднем 41,77 руб.

понижение на 38 коп. 

 

У независимого продавца - ООО «Колизей»:

АИ-92

37,95 руб.  

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,85 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/лет

42,10 руб.

увеличение на 30 коп.

 

У независимого продавца - ООО «Витэк»:

АИ-92

38,49 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,85 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

42,35 руб.

изменений не зафиксировано

           

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс»:

АИ-92

37,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,60 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

41,80 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Вега»:

АИ-92

37,99 руб.

изменений не зафиксировано 

АИ-95

40,87 руб.

увеличение на 18 коп. 

Дт/лет

42,15 руб.

изменений не зафиксировано

 

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