На заправках в Мурманске подорожал бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 29 мая 2017 года по 04 июня 2017 года.

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

АИ-92 37,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,89 руб. увеличение на 20 коп. Дт/лет 42,10 руб. увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»:

АИ-92 38,94 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,74 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 42,80 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»:

АИ-92 в среднем 37,98 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 40,78 руб. увеличение на 03 коп. Дт/лет в среднем 41,77 руб. понижение на 38 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей»:

АИ-92 37,95 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,85 руб. увеличение на 20 коп. Дт/лет 42,10 руб. увеличение на 30 коп.

У независимого продавца - ООО «Витэк»:

АИ-92 38,49 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,85 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 42,35 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс»:

АИ-92 37,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,60 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 41,80 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега»: