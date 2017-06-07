На заправках в Мурманске подорожал бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.
Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 29 мая 2017 года по 04 июня 2017 года.
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:
|
АИ-92
|
37,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,89 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/лет
|
42,10 руб.
|
увеличение на 30 коп.
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»:
|
АИ-92
|
38,94 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,74 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
42,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»:
|
АИ-92
|
в среднем 37,98 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 40,78 руб.
|
увеличение на 03 коп.
|
Дт/лет
|
в среднем 41,77 руб.
|
понижение на 38 коп.
У независимого продавца - ООО «Колизей»:
|
АИ-92
|
37,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,85 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/лет
|
42,10 руб.
|
увеличение на 30 коп.
У независимого продавца - ООО «Витэк»:
|
АИ-92
|
38,49 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
42,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс»:
|
АИ-92
|
37,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
41,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега»:
|
АИ-92
|
37,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,87 руб.
|
увеличение на 18 коп.
|
Дт/лет
|
42,15 руб.
|
изменений не зафиксировано