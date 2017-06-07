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Наша галактика оказалась посреди гигантской космической пустоты

16:4107 июня 2017Просмотров: 61

Международная группа ученых из США и Китая пришла к выводу, что галактика Млечный Путь располагается в войде — гигантской космической пустоте.

Результаты работы были представлены на конференции Американского астрономического общества.

Войды являются одним из элементов крупномасштабной структуры Вселенной. Они находятся между нитями, образованными галактическими скоплениями. Эти пустоты могут быть разных размеров, от 40 мегапарсек (приблизительно 130 миллионов световых лет) до несколько сотен мегапарсек. Внутри войдов плотность видимой материи гораздо ниже среднего значения во Вселенной.

Расчеты ученых показали, что Млечный Путь располагается в войде, названном KBC. Эта пустота может достигать около одного миллиарда световых лет в поперечнике, что делает ее одним из самых больших космических образований, сообщает Lenta.Ru 

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