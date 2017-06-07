Норвежцы оценили работу «Норникеля» по охране окружающей среды

Россия и Норвегия развивают сотрудничество в природоохранной сфере. В Осло состоялось заседание комиссии по сотрудничеству в охране окружающей среды. В ней приняли участие представители компании «Норникель» и Кольской ГМК.

25 лет Россия и Норвегия сотрудничают в сфере охраны природы. Участники смешанной российско-норвежской комиссии подвели итоги совместной работы. Стороны одобрили результаты работы Кольской ГМК по снижению негативного воздействия на окружающую среду.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Норвежцы очень интересовались нашими планами по научно-техническому развитию производственных мощностей. В особенности, естественно, того что касается поселка Никель, плавильного цеха, расположенного вблизи государственной границы. Отрадно понимать, что норвежцы подходят не с позиции критиканства, а с позиции конструктивного обсуждения. Они интересуются нашими производственными планами, знают цифры. У нас получился очень хороший конструктивный диалог».



На конференции отметили также закрытие цеха обжига медно-никелевого концентрата и переход к другой технологии - механическому брикетированию. Это позволило снизить выбросы диоксида серы в 8 раз - с 40 до 5 тысяч тонн в год.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «С 1998 года общие выбросы уже снижены более чем в два раза. С 277 тысяч тонн диоксида серы в год до 120 тысяч тонн за 2016 год. Мы отказались, в первую очередь, от богатой норильской руды. Это было экономически эффективно, но экологически небезопасно. Поэтому мы, для того чтобы сохранить окружающую среду, пошли на это, и сейчас мы не превышаем установленных нормативов и лимитов».



Протокол заседания уже подписан. В нем отмечена эффективность природоохранных мероприятий, проводимых Кольской ГМК. Однако предстоит еще много работы. Например, сейчас полным ходом идет модернизация всех рафинировочных мощностей Кольской горно-металлургической компании.