16+
I16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Норвежцы оценили работу «Норникеля» по охране окружающей среды

20:0207 июня 2017Просмотров: 45

Россия и Норвегия развивают сотрудничество в природоохранной сфере. В Осло состоялось заседание комиссии по сотрудничеству в охране окружающей среды. В ней приняли участие представители компании «Норникель» и Кольской ГМК.

25 лет Россия и Норвегия сотрудничают в сфере охраны природы. Участники смешанной российско-норвежской комиссии подвели итоги совместной работы. Стороны одобрили результаты работы Кольской ГМК по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Норвежцы очень интересовались нашими планами по научно-техническому развитию производственных мощностей. В особенности, естественно, того что касается поселка Никель, плавильного цеха, расположенного вблизи государственной границы. Отрадно понимать, что норвежцы подходят не с позиции критиканства, а с позиции конструктивного обсуждения. Они интересуются нашими производственными планами, знают цифры. У нас получился очень хороший конструктивный диалог».

На конференции отметили также закрытие цеха обжига медно-никелевого концентрата и переход к другой технологии - механическому брикетированию. Это позволило снизить выбросы диоксида серы в 8 раз - с 40 до 5 тысяч тонн в год.

Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «С 1998 года общие выбросы уже снижены более чем в два раза. С 277 тысяч тонн диоксида серы в год до 120 тысяч тонн за 2016 год.  Мы отказались, в первую очередь, от богатой норильской руды. Это было экономически эффективно, но экологически небезопасно. Поэтому мы, для того чтобы сохранить окружающую среду, пошли на это, и сейчас мы не превышаем установленных нормативов и лимитов». 

Протокол заседания уже подписан. В нем отмечена эффективность природоохранных мероприятий, проводимых Кольской ГМК. Однако предстоит еще много работы. Например, сейчас полным ходом идет модернизация всех рафинировочных мощностей Кольской горно-металлургической компании.

Реклама
Читайте также
В Мурманской области отопительный сезон закончится через неделюОгласили приговор мурманчанину, который избил молотком и ограбил женщину-почтальонаЖитель Карелии хотел наладить в Апатитах наркобизнесПластик горел с чёрным дымом. Пожар на Домостроительной
«Вихрь-антитеррор» - большие учения в портовой зоне МурманскаВидео аварии на перекрестке Кольский-ОрликовойАпатитские спасатели достали ондатру из подвалаВ Мурманске на перекрестке Кольский – Орликовой произошло крупное ДТПВ Мурманске на улице Фролова обвалился дом12 июня в Мурманске перекроют улицы Ленинградскую и Воровского
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс