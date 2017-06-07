Огласили приговор мурманчанину, который избил молотком и ограбил женщину-почтальона

Создание организованной преступной группы, разбой, кража с проникновением. В Мурманске огласили приговор мужчине, который в феврале избил молотком и ограбил женщину-почтальона, разносившую пенсию. Из зала суда, репортаж Владимира Школьникова и Виталия Попкова.

Зал суда пуст. Ни родственники подсудимого, ни пострадавшие на заседание не явились. На скамье подсудимых - Дмитрий Пахоленко. Именно он был лидером организованной преступной группы. Каждое преступление тщательно планировалось. В декабре он и еще двое мужчин ограбили пункт приема цветмета. Избили охранника железной трубой и похитили из сейфа 43 тысячи рублей.



Спустя два месяца - еще одно преступление. Представились сотрудниками полиции, проникли в квартиру пенсионерки и похитили деньги. Воодушевившись успехом предприятия, спустя два дня они вновь пошли на «дело». В подъезде напали на работницу почты, которая разносила пенсию. Женщина получила черепно-мозговую травму, но, к счастью, осталась жива. Через несколько часов разбойников задержали полицейские. Во время расследования с лидером банды было заключено досудебное соглашение.



Денис Ковальский, старший помощник прокурора Ленинского округа: «Пахоленко дал показания, которые изобличают как его, так и его подельников в совершении инкриминируемых преступлений. Поэтому, максимально возможное наказание сокращается наполовину. По совокупности преступлений, прокуратура ориентировала суд на назначение наказания в виде 10 лет лишения свободы».



Дмитрию Пахоленко предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима ближайшие девять лет. В отношении же его подельников все еще ведется следствие. Но в скором времени и они предстанут перед судом.