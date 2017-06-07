Первая «Териберская волна» состоится 10 июня

Областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России, состоится 10 июня в селе Териберка.



Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.



В программе праздника – ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли, показательные выступления военнослужащих, презентация традиционных саамских игр. На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.



Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети» и спектакль «Королевские зайцы».



Начало концерта – в 13.00 на центральной площади поселка. Концертная программа завершится флеш-мобом «Териберская волна» и запуском шаров.



Программа областного праздника «Териберская волна»,посвященного 79-летию образования Мурманской области и Дню России 10 июня, село Териберка





12.00-14.00 – площадь у Териберского Дома культуры

Познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети»



12.00-18.00 – Териберский Дом культуры (II этаж)

Работа передвижная выставки Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера»



12.00-18.00 – центральная площадь

Организация работы ярмарки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства



12.00-18.00 – центральная площадь

Организация работы гастрономической выставки-продажи рестораторов, местных производителей продукции



13.00-16.00 – центральная площадь

Праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!»



14.00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)

Показ спектакля для детей «Королевские зайцы»



14.45-15.00 – база отдыха «Териберский берег»

Проведение показательных выступлений военнослужащих



15.00-16.00 – база отдыха «Териберский берег»

Проведение презентации традиционных саамских игр



16.00-18.00 – центральная площадь

Проведение молодежной дискотеки

Танцевальное шоу творческих коллективов и отдельных исполнителей. Выступление группы «Колотый лед» (Мурманск)





