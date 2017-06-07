Первая «Териберская волна» состоится 10 июня

Областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России, состоится 10 июня в селе Териберка.
Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.
В программе праздника – ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли, показательные выступления военнослужащих, презентация традиционных саамских игр. На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.
Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети» и спектакль «Королевские зайцы».
Начало концерта – в 13.00 на центральной площади поселка. Концертная программа завершится флеш-мобом «Териберская волна» и запуском шаров.
Программа областного праздника «Териберская волна»,посвященного 79-летию образования Мурманской области и Дню России 10 июня, село Териберка
12.00-14.00 – площадь у Териберского Дома культуры
Познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети»
12.00-18.00 – Териберский Дом культуры (II этаж)
Работа передвижная выставки Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера»
12.00-18.00 – центральная площадь
Организация работы ярмарки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства
12.00-18.00 – центральная площадь
Организация работы гастрономической выставки-продажи рестораторов, местных производителей продукции
13.00-16.00 – центральная площадь
Праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!»
14.00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)
Показ спектакля для детей «Королевские зайцы»
14.45-15.00 – база отдыха «Териберский берег»
Проведение показательных выступлений военнослужащих
15.00-16.00 – база отдыха «Териберский берег»
Проведение презентации традиционных саамских игр
16.00-18.00 – центральная площадь
Проведение молодежной дискотеки
Танцевальное шоу творческих коллективов и отдельных исполнителей. Выступление группы «Колотый лед» (Мурманск)