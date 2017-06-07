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Первая «Териберская волна» состоится 10 июня

09:3907 июня 2017Просмотров: 49

Областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России, состоится 10 июня в селе Териберка.

Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.

В программе праздника – ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли, показательные выступления военнослужащих, презентация традиционных саамских игр. На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.

Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети» и спектакль «Королевские зайцы».

Начало концерта – в 13.00 на центральной площади поселка. Концертная программа завершится флеш-мобом «Териберская волна» и запуском шаров.

Программа  областного праздника «Териберская волна»,посвященного 79-летию образования Мурманской области и Дню России 10 июня, село Териберка


12.00-14.00 – площадь у Териберского Дома культуры

Познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети»

12.00-18.00 – Териберский Дом культуры (II этаж)
Работа передвижная выставки Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера»

12.00-18.00 – центральная площадь
Организация работы ярмарки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства

12.00-18.00 – центральная площадь
Организация работы гастрономической выставки-продажи рестораторов, местных производителей продукции

13.00-16.00 – центральная площадь
Праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!»

14.00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)
Показ спектакля для детей «Королевские зайцы»

14.45-15.00 – база отдыха «Териберский берег»
Проведение показательных выступлений военнослужащих

15.00-16.00 – база отдыха «Териберский берег»
Проведение презентации традиционных саамских игр

16.00-18.00 – центральная площадь
Проведение молодежной дискотеки

Танцевальное шоу творческих коллективов и отдельных исполнителей. Выступление группы «Колотый лед» (Мурманск)


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