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Пластик горел с чёрным дымом. Пожар на Домостроительной

20:0907 июня 2017Просмотров: 79

Едкий дым сегодня прервал работу в промзоне в Мурманске. Причина - пожар на одном из частных складов.

Чёрный, едкий дым стоял трубой, был виден издалека. По словам очевидцев, утром загорелся мусор рядом с ангаром, его потушили собственными силами - закидали снегом. Но через полчаса пламя вспыхнуло вновь и уже переметнулось на стенку складского помещения. В большом ангаре находились резиновые лодки, клеёнки, трубы. Пластиковые материалы в этом помещение почти полностью уничтожены огнём.

Павел Карпов, очевидец: «Загорелось не могу сказать почему возникло, всё что угодно могли сделать. Там на улице труба ещё, там очень много пластика было. Очень большая температура была. Пламя было до второго этажа».

Пожарные подоспели вовремя, огонь не успел переметнуться на соседнее помещение. По соседству находится ещё один склад с мебелью и тогда сумма ущерба была бы значительно больше. 

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