Под Кировском спортивный КамАЗ пролетел 37 метров на высокой скорости

Команда «КамАЗ-мастер» провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от Кировска. За рулем автомобиля находился двукратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев. Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров.

Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g, сообщает РИА Новости.

Седьмого июля команда «КамАЗ-мастер» начнет ралли-рейд «Шелковый путь», в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.



