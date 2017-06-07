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Под Кировском спортивный КамАЗ пролетел 37 метров на высокой скорости

12:3407 июня 2017Просмотров: 68

Команда «КамАЗ-мастер» провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от Кировска. За рулем автомобиля находился двукратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев. Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров.

Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g, сообщает РИА Новости.

Седьмого июля команда «КамАЗ-мастер» начнет ралли-рейд «Шелковый путь», в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.

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