Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю мурманчанку Семакину Софию Романовну 25.07.2003 года рождения.

Девушка 1 июня 2017 года в 10.30 ушла из дома в до настоящего времени местонахождение её не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые черные до плеч.

Была одета: куртка спортивная черного цвета, с яркими разноцветными крапинами, футболка белого цвета, светло-голубые джинсы, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Семакиной Софии, просьба сообщить в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-71-10 (дежурная часть), 406212, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).