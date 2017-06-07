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Поликлиники Мурманской области переходят на летний режим работы

11:1507 июня 2017Просмотров: 45

В летний период 2017 года изменится режим работы государственных областных бюджетных учреждений здравоохранения Мурманской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

С 5 июня по 20 августа  учреждения здравоохранения Мурманской области (подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, будут работать в следующем режиме:

- будние дни недели с 8.00 до 20.00, субботние дни с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной день;- прием врачей терапевтов - участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей - специалистов в будние дни - с 8.00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 15.00;

- оказание неотложной медицинской помощи на дому: будние дни недели с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00;

- прием поквартирных вызовов в будние дни с 8.00 до 19.00, в субботние дни с 9.00 до 12.00.


В тот же период учреждения здравоохранения Мурманской области (подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям, будут работать:


- будние дни недели с 8.00 до 18.00, субботние дни с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной день;

- прием врачей педиатров - участковых, врачей - специалистов в будние дни - с 8.00 до 18.00, субботние дни - с 9.00 до 15.00;

-  оказание неотложной медицинской помощи на дому: будние дни недели с 8.00 до 18.00, субботние дни с 9.00 до 15.00;

- прием поквартирных вызовов в будние дни с 8.00 до 15.00, в субботние дни с 9.00 до 12.00.

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