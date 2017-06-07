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Помощь как профессия. В Кольском центре культуры поздравили социальных работников региона

20:0607 июня 2017Просмотров: 45

8 июня в России отмечается день социального работника. Сегодня в Кольском районном центре культуры накануне профессионального праздника поздравляли и чествовали лучших работников отрасли.

В большом зале Кольского центра культуры те, чья профессия помогать людям. В нашем регионе в социальной сфере работает более 3000 человек, которые ежедневно помогают сотням тысяч. Ведь те или иные меры соцподдержки получает почти половина жителей области.

Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «Настроение рабочее, и это замечательно, потому что все, кто работает в этой сфере, потому что все, кто работает в этой системе, тот работает даже в праздники, для нас ничего не меняется, но хочется некой приподнятости сегодня, наконец-то пришло лето, и это тоже очень символично».

В ведении социальных работников пособия, льготы, пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, помощь пожилым и инвалидам. Каждый день на хрупкие плечи соцработников падают серьезные проблемы людей, которым жизненно необходима помощь и поддержка.

Лариса Зайева, социальный работник (Молочный): «Сколько нужно, мы столько и уделяем, я же не могу бросить человека, извините, меня другой человек ждет, в любом случае, мы уделяем столько сколько потребуется».

Татьяна Сопот, социальный работник (Мурмаши): «Относимся мы уже к ним как к родным, они тоже как к родным относятся. Знаем их проблемы, беды, стараемся помочь, как можем».

Букеты, благодарственные письма и почетные грамоты за то, что не остаются равнодушными. От них зависит здоровье самых незащищенных слоев нашего общества. Тем более, что лучший отзыв об их работе - это мнения тех, кому они помогают.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «За пятилетний срок работы я не получала ни одного письма с жалобами на работников социальной сферы, скажу больше, чаще встречаются письма, в которых люди вас благодарят, вас и ваших коллег. И вот эти письма для меня гораздо дороже, чем любые отчеты».

Марина Ковтун поздравила всех с праздником, поблагодарила за работу и отметила, что «каждый из присутствующих - человек на вес золота».

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