Реки и озера Кольского полуострова начали таять

На водоемах Кольского полуострова наблюдается период весеннего половодья - активная фаза. 27 мая на реках запада и юга области прошли пики весеннего половодья, что позже нормы на 5-15 дней и позже прошлого года 15-25 дней.



Максимальные уровни на реках Лотта, Шовна, Печа, Ёна, Тумча, Варзуга были ниже нормы на 60-85 см и ниже уровней прошлого года на 20-60 см. Уровни воды продолжают медленно понижаться с интенсивностью 3-5 см в сутки.



Водность рек севера и востока Мурманской области продолжает увеличиваться, уровни воды повышаются с интенсивностью 1-5 см в сутки. За прошедшую неделю уровни воды на этих реках повысились на 6-130 см, от начала половодья – на 30-215 см. 30 мая уровни воды на реках севера и востока области ниже среднемноголетних пиков весеннего половодья на 0,3-1,4 м.



На реках востока, северо-востока области наблюдаются: неполный ледостав, ледоход, подвижки льда, забереги остаточные, на реках остальной территории – чисто. Крупные водоёмы подо льдом, ледяной покров медленно разрушается, появляются и увеличиваются промоины, закраины.



Прохождение пиков весеннего половодья на реках севера и востока области ожидается 10-15 нюня, на горных реках -15-20 июня, что позже нормы на 15-20 дней.



Максимальные уровни весеннего половодья на этих реках превысят норму на 20-80 см.







