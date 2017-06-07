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Реки и озера Кольского полуострова начали таять

11:3607 июня 2017Просмотров: 126

На водоемах Кольского полуострова наблюдается период весеннего половодья - активная фаза. 27 мая на реках запада и юга области прошли пики весеннего половодья, что позже нормы на 5-15 дней и позже прошлого года 15-25 дней.

Максимальные уровни на реках Лотта, Шовна, Печа, Ёна, Тумча, Варзуга были ниже нормы на 60-85 см и ниже уровней прошлого года на 20-60 см. Уровни воды продолжают медленно понижаться с интенсивностью 3-5 см в сутки.

Водность рек севера и востока Мурманской области продолжает увеличиваться, уровни воды повышаются с интенсивностью 1-5 см в сутки. За прошедшую неделю уровни воды на этих реках повысились на 6-130 см, от начала половодья – на 30-215 см. 30 мая уровни воды на реках севера и востока области ниже среднемноголетних пиков весеннего половодья на 0,3-1,4 м.

На реках востока, северо-востока области наблюдаются: неполный ледостав, ледоход, подвижки льда, забереги остаточные, на реках остальной территории – чисто. Крупные водоёмы подо льдом, ледяной покров медленно разрушается, появляются и увеличиваются промоины, закраины.

Прохождение пиков весеннего половодья на реках севера и востока области ожидается 10-15 нюня, на горных реках -15-20 июня, что позже нормы на 15-20 дней.

Максимальные уровни весеннего половодья на этих реках превысят норму на 20-80 см.



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