Reuters рассказало об отказе миллиардеров платить налоги в России

Многие российские миллиардеры не хотят платить налоги в РФ. Чтобы обойти закон о деофшоризации, предписывающий им декларировать в России доходы своих иностранных компаний, предприниматели перестают быть налоговыми резидентами страны и проводят большую часть года за границей. Пока ведомства отчитываются о росте показателей России в глобальных рейтингах, часть богатых россиян демонстрируют отнюдь не самую патриотичную позицию.

Часть самых богатых россиян перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий закона 2014 года о контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которому граждане должны платить налог в России на свои иностранные активы, сообщает gazeta.ru.

Об этом агентству Reuters рассказали сами бизнесмены, их менеджеры, юристы, нынешние и бывшие чиновники.

Закон о деофшоризации был инициирован президентом России Владимиром Путиным, чтобы вернуть в российскую юрисдикцию капиталы и активы из-за рубежа и заставить компании, которые ведут бизнес в России, платить налоги внутри страны.

Согласно вступившему в силу с 2015 года закону, предприниматели должны декларировать свои офшорные активы и платить налоги в России. Принятый в 2014 году закон ввел новые понятия «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее лицо». При этом контролирующее лицо, согласно документу, обязано уведомить налоговые органы о своем участии в капитале иностранных предприятий. За непредставление сведений о контролируемой иностранной компании либо представление недостоверных сведений предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей по каждому предприятию.

Кроме того, документ предполагал поправки в Налоговый кодекс. Эти поправки создали механизм налогообложения прибыли офшорных компаний.

Чтобы избежать этого, многие предприниматели отказываются от налогового резидентства страны, где расположены их предприятия. Они находятся в России менее 183 дней в году, становясь своего рода полуизгнаниками и оказываясь вне отечественной налоговой системы.

Один из самых богатых людей в России Владимир Потанин, совладелец горнометаллургического гиганта «Норильский никель», остался налоговым резидентом России, но знает, что многие его коллеги поменяли налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — сказал Reuters Владимир Потанин.

Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes на условиях анонимности сказали агентству, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону.

Еще двое крупных бизнесменов подтвердили, что знают о смене резидентства многих своих коллег.

«Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается», — сказал Reuters один из миллиардеров на условиях анонимности.

Официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами России с 2014 года, после принятия закона о деофшоризации, нет.

Бывший чиновник, который поддерживает связи в околокремлевских кругах и общается с бизнесменами, сообщил Reuters, что треть из 500 крупнейших коммерсантов покинули Россию в том числе из-за закона о деофшоризации.



Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» провело исследование, поговорив с представителями банков, консультантами и бенефициарами контролируемых иностранных компаний.



По их данным, 40% бенефициаров КИК отказались от статуса российского налогового резидента, еще 9% перевели собственность на родственников-нерезидентов. Почти две трети из примерно 300 опрошенных указали, что беспокоятся о конфиденциальности информации. Респонденты или их клиенты сталкивались с утечкой таких данных из госорганов.

В Минэкономики отметили, что принятый закон о деофшоризации находится в рамках глобальной практики, а правительство одним из приоритетов своей работы считает совершенствование инвестиционного климата в стране.

В качестве подтверждения эффективности принимаемых мер в ведомстве напомнили о том, что последние годы Россия значительно поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Так, в обновленном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business Россия в 2017 году поднялась на 40-е место с 51-го в 2016 году.

Федеральная налоговая служба (ФНС) на вопросы Reuters не ответила, отметив только, что в последнее время увеличилось число налоговых споров в части концепции фактического получателя дохода и определения права на применение норм соглашений об избежании двойного налогообложения.







