Ростуризм: Авиабилеты на российские курорты подешевели на треть

Об этом сообщает Ростуризм.
По отзывам экспертов, по большинству направлений стоимость перелёта снизилась, прежде всего, благодаря тому, что авиакомпании предложили гибкие тарифы.
Стоимость перелёта по России в «высокие» даты вылета - 9 и 10 июня, уменьшилась, в среднем, на 29% - с 10 733 рублей в прошлом году до 7 905 рублей в этом году.
Больше всего шансов сэкономить имеют те, кто для отдыха на «длинных выходных», приуроченных ко Дню России, выбрал Сочи. В этом году билет на курорт туда-обратно стоит 5 870 руб., а в прошлом году - 7 726 руб., то есть цена снизилась на 24%.
На 6,3% снизилась стоимость полета в Симферополь. Сегодня билеты туда-обратно можно купить за 9 149 руб., тогда как во время праздников в прошлом году «средний чек» составлял 9 769 руб.
В тройку лидеров на внутреннем рынке вошёл Санкт-Петербург. Снижение стоимости авиабилетов на этом направлении составило 17,4% (4 480 руб. вместо 5 424 руб.).