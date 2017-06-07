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Ростуризм: Авиабилеты на российские курорты подешевели на треть

15:0007 июня 2017Просмотров: 93

Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно по внутренним направлениям на предстоящие июньские праздники в 2017 году снизилась почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Ростуризм.

По отзывам экспертов, по большинству направлений стоимость перелёта снизилась, прежде всего, благодаря тому, что авиакомпании предложили гибкие тарифы.

Стоимость перелёта по России в «высокие» даты вылета - 9 и 10 июня, уменьшилась, в среднем, на 29% - с 10 733 рублей в прошлом году до 7 905 рублей в этом году.

Больше всего шансов сэкономить имеют те, кто для отдыха на «длинных выходных», приуроченных ко Дню России, выбрал Сочи. В этом году билет на курорт туда-обратно стоит 5 870 руб., а в прошлом году - 7 726 руб., то есть цена снизилась на 24%. 

На 6,3% снизилась стоимость полета в Симферополь. Сегодня билеты туда-обратно можно купить за 9 149 руб., тогда как во время праздников в прошлом году «средний чек» составлял 9 769 руб. 

В тройку лидеров на внутреннем рынке вошёл Санкт-Петербург. Снижение стоимости авиабилетов на этом направлении составило 17,4% (4 480 руб. вместо 5 424 руб.). 

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