Сегодня выпускники Мурманской области сдают ЕГЭ по физике и литературе

7 июня выпускники 11 классов сдают экзамены по выбору: 868 человек – единый государственный экзамен по физике, 291 – по литературе. Продолжительность экзаменов – 3 часа 55 минут.



Для проведения экзаменов в регионе задействовано 23 пункта, 22 из которых оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Один пункт находится в труднодоступной территории, поэтому в нем будет вестись запись в режиме оффлайн.



На экзамен по физике одиннадцатиклассники могут взять с собой непрограммируемый калькулятор и линейку. Дополнительных средств на экзамене по литературе не предусмотрено.



Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в вуз, составляет по физике 36 баллов, по литературе – 32.



Результаты итоговых испытаний станут известны не позднее 22 июня.



«Предметы по выбору необходимы для поступления в вуз, поэтому сдают экзамен высоко мотивированные выпускники, изучавшие предметы на профильном уровне. Хочется пожелать успешной сдачи экзаменов и физикам, и лирикам», – отметила Наталия Карпенко, региональный министр образования и науки.