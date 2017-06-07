Во Всемирный день охраны окружающей среды школьникам Заполярного рассказали об особо охраняемых природных территориях, а также познакомили ребят с многообразием животного и растительного мира заповедника «Пасвик».



Мероприятие состоялось в филиале бюро научно-технической документации Кольской ГМК (научно-технической библиотеки) Кольской ГМК. Сотрудники отдела экологического туризма и просвещения Александра Старухина и Наталья Сажина рассказали школьникам почему именно 5 июня отмечается сразу несколько «экологических» праздников (Всемирный день охраны окружающей среды и Всероссийский день эколога), какой заповедник в России был первым, и сколько всего в нашей стране территорий, имеющих статус особо охраняемых, сообщает kn51.ru.

Экологи познакомили ребят с деятельностью «Пасвика», биоразнообразием заповедника и пригласили слушателей на экскурсию в место, что давно принято считать «птичьим раем» - на остров Варлама, понаблюдать за пернатыми.

Также школьники узнали о проектах заповедника, реализуемых при поддержке «Норникеля» - «Развитие научно-информационной базы заповедника «Пасвик» и «Лучший пейзаж» (проекты входят в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного компанией по программе «Мир новых возможностей»).

Специально ко всемирному дню охраны окружающей среды в филиале НТБ Кольской ГМК была организована выставка «Издано в «Пасвике», приуроченная к 25-летию заповедника. В конце своего выступления Александра Старухина от имени директора заповедника Владимира Чижова подарила библиотеке серию публикаций.

Еще одним гостем экологического мероприятия стал поэт, участник литературного объединения «Воарье Ланнь» Михаил Дергачев, он прочитал школьникам стихи собственного сочинения о природе Кольского края. Встреча завершилась экологической викториной и чаепитием.





Фото сайта kn51.ru



