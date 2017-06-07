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Стали известны имена финалистов детского конкурса чтецов «Живая классика»

10:1107 июня 2017Просмотров: 70

В Москве на Красной площади 6 июня  прошел суперфинал шестого ежегодного литературного детского фестиваля «Живая классика», который в этом году был приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

По итогам открытого голосования победителями стали три финалиста конкурса — Кирилл Литвинчук из Краснодарского края с произведением Натальи Абрамцевой «А я кто?», Полина Антонова из Санкт-Петербурга с отрывком Аркадия Аверченко «Галочка» и Екатерина Крыцина из Брянской области с рассказом Юрия Яковлева «Гонение на рыжих», сообщает www.gazeta.ru.

Победители отправятся в творческий лагерь «Живая классика», где будут проводиться занятия по развитию творческого потенциала под руководством преподавателей по актерскому мастерству, известных писателей и журналистов.

В состав жюри вошли актеры Алексей Гаврилов и Кристина Асмус, народный артист России Андрей Соколов, режиссеры Сергей Голомазов и Борис Грачевский, старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова, депутат Госдумы Лариса Тутова, министр министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По условиям состязания, каждый участник конкурса выбирает прозаическое произведение, которое не входит в школьную программу, и зачитывает отрывок длительностью не более 5 минут. Во время суперфинала дети зачитали отрывки из произведений Льва Толстого, Андрея Битова, Василя Быкова, Людмилы Улицкой, Вадима Соловьева и других российских поэтов и писателей.

В конкурсе «Живая классика» ежегодно принимает более 2,5 млн школьников из 85 регионов России и 80 стран мира. Конкурс проходит под патронатом Министерства образования и науки, генеральным партнером проекта выступает компания «Норникель».

«Мы все сегодня здесь испытали настоящее восхищение от услышанного и уведённого в суперфинале конкурса. Уверена, нет ничего прекраснее хороших и красивых текстов, которые так блестяще сегодня были произнесены на сцене участниками выступления», — отметила Зелькова. — «Живая классика» — неожиданный для нас проект, потому что мы привыкли заниматься робототехникой, новыми технологиями, а «Живая классика» она про умение чувствовать, передавать свои чувства словом».


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