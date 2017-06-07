Студенты мурманского индустриального колледжа сдают демонстрационный экзамен Ворлдскиллс Россия

В Мурманском индустриальном колледже в рамках пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области проводится демонстрационный экзамен по компетенции Сварочные технологии по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен сдают 17 студентов выпускной группы по специальности «Сварочное производство».

Знания и умения выпускников оценивает международный сертифицированный эксперт Светлана Дюкова, эксперты из числа специалистов сварочного производства ведущих предприятий Мурманской области.

Студенты выполняют задания трех модулей: сварка углеродистой стали четырех изделий тремя способами в течение трех часов; сварка алюминия неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона; сварка высоколегированной стали неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона, сообщает пресс-служба регионального правительства.



При оценивании демонстрационного экзамена применяются международные критерии стандартов Ворлдскиллс. Максимальное количество баллов, которое могут получить выпускники на экзамене, составляет 68 баллов.