16+
I17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Студенты мурманского индустриального колледжа сдают демонстрационный экзамен Ворлдскиллс Россия

14:5807 июня 2017Просмотров: 61

В Мурманском индустриальном колледже в рамках пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области проводится демонстрационный экзамен по компетенции Сварочные технологии по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен сдают 17 студентов выпускной группы по специальности «Сварочное производство».

Знания и умения выпускников оценивает международный сертифицированный эксперт Светлана Дюкова, эксперты из числа специалистов сварочного производства ведущих предприятий Мурманской области.

Студенты выполняют задания трех модулей: сварка углеродистой стали четырех изделий тремя способами в течение трех часов; сварка алюминия неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона; сварка высоколегированной стали неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При оценивании демонстрационного экзамена применяются международные критерии стандартов Ворлдскиллс. Максимальное количество баллов, которое могут получить выпускники на экзамене, составляет 68 баллов.

Читайте также
10 июня в Умбе изменятся стоянки рейсового автобуса13 июня в Кировске отключат горячую водуReuters рассказало об отказе миллиардеров платить налоги в РоссииРостуризм: Авиабилеты на российские курорты подешевели на треть
Увидел браконьера - звони. Заработала федеральная «горячая линия» РосрыболовстваАгрессивный житель Умбы угрожал расправой родственникуВ Саратове у мурманского ребенка украли гироскутерПравоохранители России и Финляндии обсудят в Мурманске оперативное взаимодействиеЗавтра в Мурманской области до +22°Мурманский филиал Росморпорта получил третий лоцманский катер
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс