Телепрограмма на 8 июня (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 08 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Карамель. 17, 18 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:42 Познавательная программа (12+)

Египетские пирамиды.

Фараоны Древнего Египта.

Почему погибли динозавры?

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

13:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

14:00 В мире секретных знаний. Документальный цикл (16+)

Цикл репортажей самой разнообразной тематики - от научных исследований способностей человеческого мозга до тайн военной фармакологии.

14:51 Познавательная программа (12+)

Египетские пирамиды.

14:58 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

14:59 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Тайны разведки. Документальный цикл (16+)

Работа спецслужб окутана завесой тайны. Информации крайне мало, она редко становится достоянием гласности. Зато слухов, легенд и домыслов предостаточно. В этом цикле мы расскажем о знаменитых шпионах и разведчиках, самых громких операциях, связанных с Россией и СССР. Многие события и факты до последнего времени находились под грифом «секретно», и их публикация - настоящая сенсация. Все фильмы основаны на подлинных документах из архивов ФСБ и Службы внешней разведки.

17:21 Познавательная программа (12+)

Фараоны Древнего Египта.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Бренды. Картошка (Фильм ТК «Первый Тульский», г. Тула). Программа «Бренды» рассказывает о том, как привычные, на первый взгляд, вещи обретают популярность в наши дни. Тульская картошка - обычный овощ, но и она постепенно превращается в первоклассный международный бренд. История продукта, особенности производства, развитие и дальнейшее применение - от посадки до вкусного блюда на вашем столе – в этой программе.

17:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Восточный Мурман.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Детектив Ренуар - 1. 4 серия. Сериал (16+)

Франция. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Элоиз Годе, Генри Коэн, Бруно Сач, Тибо Тор.

После 10 лет жизни в Сингапуре, закончившихся разводом, Сесиль Ренуар возвращается на родину с четырьмя детьми и возобновляет работу в качестве майора криминальной полиции в крупном портовом городе на юге Франции. Она прекрасно понимает, что после такого продолжительного отсутствия ей придется преодолевать скептицизм подчиненных и доказывать свой профессионализм…

20:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Океанариум. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

21:00 Карамель. 19, 20 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:42 Познавательная программа (12+)

Египетские пирамиды.

Фараоны древнего Египта.

Почему погибли динозавры?

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Встречная полоса. 4 серия. Сериал (16+)

Россия. 2008 г.

Драма, приключения.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Екатерина Семенова, Сергей Никоненко, Владислав Ветров, Камиль Тукаев, Андрей Шибаршин, Анастасия Панина, Борис Миронов, Вячеслав Бутенко, Валерий Гончар.

Сериал посвящен жизни и работе сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом на дорогах, первым приходит на помощь и не брезгует взятками из рук беспечных водителей.

00:29 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Национальный хоровод. Добро пожаловать к саамам. Фильм рассказывает о традициях и обычаях саамского народа, знакомит с его преданиями и современным бытом ловозерских саамов.

Оленеводы Катанги. Фильм об уходящей культуре кочевого оленеводства и о семье Сычегоров, которые живут в чумах, сохраняя традиционный уклад жизни.

Увидеть Хибины. В Хибинских горах состоялся пресс-тур для журналистов. Одним из его пунктов стало обсуждение вопросов охраны природы и создания на территории Хибин природного парка.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Неизвестный Иван Куратов. Фильм об основоположнике коми литературы Иване Куратове.

Охота. Охота была известна удмуртам с глубокой древности. Многие дореволюционные авторы неизменно подчеркивали особую страсть и любовь удмурта к охоте: "Он счастлив лишь в лесу - с ружьем, собакой и трубкой во рту".

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Арктический экспресс. Вдоль 70 широты. Фильм об уникальных судах – дизель-электроходах – и об их экипажах, об их значении для Северного морского пути.

Путешествие к южным селькупам. Селькупы - коренной народ Западной Сибири. До 1930-х годов их называли остя́ками-самое́дами. Фильм-путешествие по Томской области, местам, где живут южные селькупы.