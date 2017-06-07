В акватории Кольского залива будет ходить новый катер

Мурманскому филиалу Росморпорта передан в эксплуатацию многоцелевой катер «Лебедин» проекта МРВ14, который раньше использовали в Архангельском филиале предприятия в морском порту Архангельск.

Катер стал третьим лоцманским судном филиала и пятым в составе всего флота филиала.

Из морского порта Архангельск катер «Лебедин» в мае этого года был доставлен в морской порт Мурманск на борту дизель-электрического ледокола «Новороссийск».

Мурманским филиалом катер будет использоваться по своему прямому назначению – для доставки лоцманов Мурманского филиала на суда в акватории Кольского залива.

Многоцелевой катер «Лебедин» проекта МРВ14 построен в 2012 году ОАО «Московский судостроительный завод и судоремонтный завод» (Москва).

Свое название судно получило в честь одноименного острова Лебедин, расположенного в Северной части дельты реки Северная Двина.





Фото сайта Росморпорт