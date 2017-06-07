В Баренцевом море пограничники обезвредили условных террористов, захвативших танкер

Конечно, просто так постороннему человеку проникнуть на танкер невозможно. Но экипаж еще даже не предполагает, что в их команде есть несколько человек, которые специально внедрились на судно. У бандитов амбициозные планы. Они готовят захват и теракт.

По замыслу учений, груженный нефтью танкер идет из Архангельска в Мурманск. До пункта назначения остаются считанные мили. На подходе к Кольскому заливу судно и решают захватить террористы.



Проработав в команде ни один день, изучив все входы-выходы и потайные помещение на танкере, оборотни тщательно подготовились к операции.



Время - час дня. Экипаж мирно обедает, не зная об опасности. Капитан ведет танкер в порт Мурманск, куда нужно доставить груз в целости и сохранности. Механик - в машинном отделении спокойно трудится, не зная, что скоро и он, и все его товарищи станут заложниками. Бандиты работают по четкой схеме.



Почувствовав себя хозяевами ситуации, бандиты выдвигают немыслимые политические требования.

Но договариваться с боевиками никто не собирается. В оперативном штабе решают - штурмовать танкер, освобождать заложников, обезвреживать захватчиков.



К морской контртеррористической операции подключаются корабли и катера береговой охраны пограничного управления, корабли Северного флота, авиация ФСБ. Нефтяной танкер блокируют в Баренцевом море в районе Кильдина. Работают боевые пловцы. Бесшумно проникают на танкер с воды. В это же время спецназовцы десантируются с вертолета на борт захваченного судна.



Условных террористов обезвредили, главаря ликвидировали, заложников освободили. Еще перед штурмом бандиты успели поджечь танкер. Судно потушили. Потерявшее ход, в Мурманск оно вернется уже на буксире.



По оценке руководителя контртеррористических учений - начальника погрануправления ФСБ России по западному арктическому району Игоря Константинова, во время морского этапа тренировки все сотрудники отлично справились с задачами.