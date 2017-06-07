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В Мурманске на ледоколе «Ленин» состоялось открытие фотовыставки «Россия самая красивая страна»

20:0107 июня 2017Просмотров: 50

В Мурманске на ледоколе "Ленин" состоялось открытие фотовыставки «Россия самая красивая страна». На ней представлены лучшие работы победителей одноименного конкурса. Его организовало русское географическое общество. Открытие экспозиции приурочено к Всемирному дню эколога.

Фотоконкурс русского географического общества «Россия самая красивая страна» существует уже три года. Мастера со всей страны присылают свои лучшие работы. На них - белые медведи и вулканы, ледяная гладь Байкала и заснеженные склоны Домбая, портреты северных народов и льды Арктики.

Лучшие фотографии участвуют в большой выставке, которая проводится по всей стране. В Мурманск приехали только 24 работы. Но даже глядя на них, становится понятно, что Россия большая страна и очень разнообразная.

Сергей Гончаров,  заместитель председателя регионального отделения русского географического общества: «Мы предлагаем вспомнить лучшие моменты всем изрядно надоевшей зимы, самые красивые моменты в разных географических точках нашей необъятной страны. А так же посвящена вопросам сохранения хрупкой флоры и фауны нашей родины, и сохранению исконного самобытного состояния коренных малочисленных народов Севера».

На открытие выставки пришли студенты мурманских колледжей. В силу возраста ребята еще не успели как следует посмотреть мир. Но теперь многие из них задумываются собрать рюкзаки и отправиться в путешествия.

Полина Гусаковская: «Я узнала много нового о том, где я живу, о нашей стране, нашем климате.  Очень люблю такие фотографии. Они меня очень вдохновляют. И, естественно, да, я бы хотела».

Константин Баулин: «Я никогда не интересовался тем, что сейчас рассказывают. Для меня всё в новинку. Всё, что там показали, хочется увидеть вживую. Вообще, впечатлили фотографии Байкала».

Выставка будет открыта до 31 августа. Затем почетное место в экспозиции займут работы победителей конкурса этого года. Кстати для участия в нём фотографии можно отправить до 31 июня. Подробности ищите на сайте мероприятия.

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