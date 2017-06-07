16+
I16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске запустили первый фонтан

20:0407 июня 2017Просмотров: 55

После зимней спячки в Мурманске проснулись фонтаны. Первые брызги воды сегодня запустили в сквере на Ленинградской.

На зиму фонтан был законсервирован, в техподполье постоянно работали электрические радиаторы, чтобы трубы не промерзали. К открытию сезона особых ремонтных работ не потребовалось. Гранитные чаши почистили, насосы и электрооборудование проверили, на место вернули фильтры для воды.

Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «Перезимовали фонтаны отлично. Ничего не промёрзло, ничего не замёрзло. У нас стояли утеплители на чашах. Поэтому, всё в исправном состоянии».

В хорошую погоду, как сегодня, в парке много людей. Здесь уютно и удобно - много скамеек и мест для отдыха.

Александра Божкова: «Конечно здорово, с ребёнком есть где погулять. Раньше такого не было. Да, ребёнку здорово показать первый раз водичку нормально в фонтанчике».

Совсем скоро заработает весь каскад городских фонтанов. Следующий - плавучий фонтан на Семёновском озере, затем в Первомайском районе и на озере Глубоком.

Реклама
Читайте также
В Мурманской области отопительный сезон закончится через неделюОгласили приговор мурманчанину, который избил молотком и ограбил женщину-почтальонаЖитель Карелии хотел наладить в Апатитах наркобизнесПластик горел с чёрным дымом. Пожар на Домостроительной
«Вихрь-антитеррор» - большие учения в портовой зоне МурманскаВидео аварии на перекрестке Кольский-ОрликовойАпатитские спасатели достали ондатру из подвалаВ Мурманске на перекрестке Кольский – Орликовой произошло крупное ДТПВ Мурманске на улице Фролова обвалился дом12 июня в Мурманске перекроют улицы Ленинградскую и Воровского
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс