В Мурманске запустили первый фонтан

После зимней спячки в Мурманске проснулись фонтаны. Первые брызги воды сегодня запустили в сквере на Ленинградской.

На зиму фонтан был законсервирован, в техподполье постоянно работали электрические радиаторы, чтобы трубы не промерзали. К открытию сезона особых ремонтных работ не потребовалось. Гранитные чаши почистили, насосы и электрооборудование проверили, на место вернули фильтры для воды.



Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «Перезимовали фонтаны отлично. Ничего не промёрзло, ничего не замёрзло. У нас стояли утеплители на чашах. Поэтому, всё в исправном состоянии».



В хорошую погоду, как сегодня, в парке много людей. Здесь уютно и удобно - много скамеек и мест для отдыха.



Александра Божкова: «Конечно здорово, с ребёнком есть где погулять. Раньше такого не было. Да, ребёнку здорово показать первый раз водичку нормально в фонтанчике».

Совсем скоро заработает весь каскад городских фонтанов. Следующий - плавучий фонтан на Семёновском озере, затем в Первомайском районе и на озере Глубоком.