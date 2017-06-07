В Мурманской области отопительный сезон закончится через неделю

На Кольском полуострове наступило лето, температура воздуха повышается, в Мурманске +14 +16, завтра прогнозируют еще теплее +18. И это не может не радовать людей, но также довольны энергетики. Наконец-то они могут закончить отопительный сезон и приступить к ремонтам.

После 6 июня среднесуточная температура воздуха в области поднялась выше 8 градусов тепла, и теперь - если тепло продержится пять дней - энергетики с чистой совестью могут отключить батареи. Как сообщили в профильном министерстве, официально отопительный сезон, который продлился в регионе 287 дней, завершится в ночь с 12 на 13 июня.



Но окончательное решение за главами муниципалитетов. Впереди сезонные испытания тепловых сетей, которые в этом году энергетики проведут позже из-за капризов погоды.