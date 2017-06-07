16+
I16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области отопительный сезон закончится через неделю

20:1207 июня 2017Просмотров: 47

На Кольском полуострове наступило лето, температура воздуха повышается, в Мурманске +14 +16, завтра прогнозируют еще теплее +18. И это не может не радовать людей, но также довольны энергетики. Наконец-то они могут закончить отопительный сезон и приступить к ремонтам.

После 6 июня среднесуточная температура воздуха в области поднялась выше 8 градусов тепла, и теперь - если тепло продержится пять дней - энергетики с чистой совестью могут отключить батареи. Как сообщили в профильном министерстве, официально отопительный сезон, который продлился в регионе 287 дней, завершится в ночь с 12 на 13 июня.

Но окончательное решение за главами муниципалитетов. Впереди сезонные испытания тепловых сетей, которые в этом году энергетики проведут позже из-за капризов погоды.

Реклама
Читайте также
Огласили приговор мурманчанину, который избил молотком и ограбил женщину-почтальонаЖитель Карелии хотел наладить в Апатитах наркобизнесПластик горел с чёрным дымом. Пожар на Домостроительной«Вихрь-антитеррор» - большие учения в портовой зоне Мурманска
Видео аварии на перекрестке Кольский-ОрликовойАпатитские спасатели достали ондатру из подвалаВ Мурманске на перекрестке Кольский – Орликовой произошло крупное ДТПВ Мурманске на улице Фролова обвалился дом12 июня в Мурманске перекроют улицы Ленинградскую и ВоровскогоНаша галактика оказалась посреди гигантской космической пустоты
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс